Araç alım satımlarında yeni dönem! O belge zorunlu olacak...

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1 Ocak 2025 itibari ile uygulanmaya başlayacak yeniliklere bir yenisi daha eklendi. Araç alım ve satım işlemlerinde uygulanacak olan yenilikle birlikte o belge zorunlu hale getirildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme sonrasında ÖTV muafiyetli araç alımlarında aracı kullanacak engelli yakınlarını ilgilendiren bir değişikliğe gidildi.

Yayınlanan karar kapsamında engelli​ yakınlarının raporu ile araç alımında ÖTV muafiyetinden yararlananları ilgilendiren değişikliklere gidildi.

NOTER ONAYI GEREKECEK!

Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olan karar göre, yalnızca belirlenen kişiler aracı kullanabilecek.

Araç sahiplerinin yakınları, aynı ilde yaşayan birinci derece akrabalar veya noter onaylı sürücüler listelenerek tescil kayıtlarına işlenecek. Engelli bireyin bulunmadığı durumlarda, aracın engelli olmayan kişilerce kullanımı daha sıkı denetime tabi olacak.

Ayrıca araç satış ve devir işlemleri özelinde de yeni bir düzenleme yapıldı. Söz konusu düzenlemeyle birlikte, araç satış ve devir işlemlerinde noterler, borç sorgulama ve araç muayenesi kontrolü yapacak. Satış ve devirlerde noter dışında yapılan işlemler geçersiz sayılacak.