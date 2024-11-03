Araç sahipleri dikkat: 30 gün sonra başlayacak! O araçlara ek vergi geliyor...

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Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir karar yayınlandı. Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete’de yayınlanan yenilikle birlikte Bazı Ürünlerin Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasıyla o araçlar için ek vergi uygulaması geliyor.

Meksika ve Güney Afrika Cumhuriyeti menşeli muhtelif binek otomobillerin Avrupa Birliği (AB) üzerinden ithalatında tatbik edilen ek mali yükümlülük uygulaması artık o ülke araçlarında da uygulanmaya başlayacak.

Söz konusu uygulamayla birlikte genişleten kapsamla birlikte ek vergi uygulaması o ülkeler içinde 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

YENİ ÜLKELERDE EKLENDİ!

Türkiye aleyhine ortaya çıkan haksız tarife farklılığının giderilmesi amacıyla Meksika ve Güney Afrika Cumhuriyeti menşeli muhtelif binek otomobillerine yönelik yüzde 10'luk ek mali yükümlülük uygulaması genişletildi.

Meksika ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin yanı sıra uygulamada artık Vietnam, Japonya ve Kanada menşeli olarak A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde AB üzerinden ithalatı yapılacak konvansiyonel, hibrit ve elektrikli binek otomobillerinde de tatbik edilecek.

Vietnam, Japonya ve Kanada'yı da kapsayacak şekilde genişletildi. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.