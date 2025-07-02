Araç sahipleri dikkat! 81 ilde yürürlüğe girdi: İşte, zorunlu trafik sigortası yeni prim tarifesi…

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni düzenleme kapsamında, zorunlu trafik sigortasında yeni tarife Temmuz 2025 itibariyle yürürlüğe girdi.

Yeni tarifeye göre artık zorunlu trafik sigortası ücreti, araç türü, yakıt sistemi ve sürücünün risk basamağına göre belirlenecek.

Söz konusu düzenlemeyle birlikte belirlenen tarifede elektrikli araçlar düşük prim avantajına sahip olurken Sigorta Bilgi Merkezi tarafından paylaşılan bilgilere göre sigorta ücretleri nasıl şekillenecek.

PRİMLER DEĞİŞTİ!

Yapılan düzenlemenin ardından artık zorunlu trafik sigortası primleri, sürücünün kaza geçmişine göre 0’dan 8’e kadar derecelendirilen bir sistemle hesaplanacak.

Bu kapsamda, 0. basamakta yer alanlar en yüksek risk grubunu temsil ederken, 8. basamak sürücüler en düşük primi ödeyecek.

Ayrıca, araçların benzinli, dizel, LPG’li ya da elektrikli olması ve araç sahibinin bireysel ya da tüzel kişi olması da fiyatları etkileyen faktörler arasında yer alacak.

TEMMUZ 2025 TARİFESİNDE ŞEHİRLERE GÖRE PRİMLER

Ankara:

Benzin/Dizel/LPG

0. basamak: 41.471 TL

4.basamak: 13.824 TL

8.basamak: 6.221 TL

Elektrikli Araç

0. basamak: 37.324 TL

4.basamak: 12.441 TL

8.basamak: 6.402 TL

İzmir:

Benzin/Dizel/LPG

0. basamak: 40.263 TL

4.basamak: 13.421 TL

8.basamak: 6.711 TL

Elektrikli Araç

0. basamak: 36.237 TL

4.basamak: 12.079 TL

8.basamak: 6.039 TL

İstanbul:

Benzin/Dizel/LPG

0. basamak: 42.679 TL

4.basamak: 14.226 TL

8.basamak: 7.113 TL

Elektrikli Araç

0. basamak: 38.411 TL

4.basamak: 12.804 TL

8.basamak: 6.402 TL