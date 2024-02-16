Araç sahipleri dikkat! Aracınız beyaz duman çıkarıyorsa yandınız… Araç güvenliğine ve bakımına özellikle kış aylarında biraz daha özen gösterilmesi gerekir. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bu detay, başınızın dertte olduğunun işareti olabilir. Hemen kontrol edin…

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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir detay gündemi altüst etti. Göz ardı edilmemesi gereken bu detay başınızı derde sokabilecek kadar önemli.

Araç bakımının ve güvenliğinin kış aylarında biraz daha fazla önemli hale geldiğini çoğu sürücü bilir. Ancak, sürücüler tarafından belki de normal olarak görülen bu durum aslında tehlikenin işaretini veriyor olabilir.

Halk arasından “Motorun beyaz duman atması” olarak bilinen egzozdan beyaz duman çıkması sandığını gibi önemsiz bir durumdan kaynaklanmıyor olabilir.

Egzozdan beyaz duman çıkması

Araçlar bazı durumlarda aslında işlerin ters gittiğini göstermek için bazı sinyaller verir. Bu sinyallerden birisi de egzozdan beyaz duman çıkmasıdır.

Egzozdan çıkan beyaz duman konusunda ise en önemli detay dumanın ne kadar süre devam ettiğidir.

Eğer aracınız çalıştırmanızın ardından kısa bir süreliğine beyaz duman çıkartıyorsa ve hava da yağışlıysa bu durum aracınızın ısınmasının ardından oluşan buharlaşmadır.

Ancak, egzozdan çıkan beyaz dumanın süresi hiçte bahsedilen kadar kısa değilse, bu durum genellikle “soğutma sıvısının aracın motoruna sızdığını” bir işaretidir. Bu işaret ne yazık ki iyi bir durumun habercisi değildir.

Soğutma sıvısı, motorunuzun aşırı ısınmasını ve nihayetinde tıkanmasını önlemeye yardımcı olur.

Kapak contasını kontrol edin

Soğutma sıvısı sızıntısı, bazı durumlarda "kapak contasında yaşanan bir arıza veya deformasyonun" sonucu meydana gelebilir. Motorun üst kısmındaki silindir kapağı ile blok arasında bulunan bu parça, soğutma sıvısı ile yağın birbirine karışmasını engeller.

Kapak contası, aşırı ısınma veya ani yüksek basınç nedeniyle hasar görebilir. Bu, yağ ve soğutma sıvısı arasındaki sızdırmazlığı bozar ve bu durumda egzozdan 'beyaz duman' çıkmasını sağlar.

Farklı sebepleri olabilir

Bir diğer öneli detay ise silindir kapağıdır. Silindir kapağı ve bloğu da soğutma suyunu motordan uzak tutmak için oldukça önemlidir. Bu kapak conta ile yerine oturtulmuştur; bu nedenle, herhangi bir şekilde çatlamış veya deforme olmuşsa, bu da sızıntı sorunlarına yol açmasına neden olabilir.

Benzer şekilde, ana motor bloğu, motorun tüm ana parçalarını bir arada tutar. Bu nedenle, blokta hasar varsa, soğutma sıvısı sızabilir.

Ayrıca bir başka nedeni ise, sızdıran radyatör kapakları veya hasarlı radyatör hortumları olabilir. Ne yazık ki bunlar da benzer sorunlara neden olabilir.

Egzozdan beyaz duman çıkmasına neden olabilecek ve tüm araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken birçok farklı olasılık olabilir.

Şayet bu sorunla karşılaştıysanız; aracınızın tekrar sorunsuz ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için bir profesyonelden yardım alın.