Araç sahipleri dikkat! Beyaz far yasaklanıyor, cezası belli oldu!

Hüseyin Topuz

İçişleri Bakanlığı, trafikte karşıdan gelen sürücülerin görüşünü olumsuz etkileyen beyaz farların kullanımını yasaklama kararı aldı.

Yeni düzenlemeye göre, fabrika çıkışı haricinde takılan beyaz farlar yasaklanacak ve kurala uymayan sürücülere para cezası uygulanacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre yeni düzenlemeyle fabrika çıkışı haricinde takılan beyaz farlar artık yasaklanacak, uymayan sürücülere ise ağır para cezaları uygulanacak.

2025 yılı itibarıyla abartılı egzoz kullanımına verilen 9.267 TL'lik cezanın, beyaz far kullananlar için de geçerli olması bekleniyor.

Uygulanan cezaya rağmen farlarını değiştirmeyen sürücüler için trafikten men cezası uygulanacak.