Araç sahipleri dikkat! Bu hatayı yapan yandı: 46 bin TL ceza ödeyecek

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İçişleri Bakanlığı tarafından, trafik güvenliğini artırmak ve kurallara uyumu teşvik etmek amacıyla hazırlanan yasa teklifi kabul edildi.

Trafikte can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi hedefleyen yeni düzenleme kapsamında özellikle tekrar eden ağır kusurlar karşısında yaptırımların daha sert hale getirilmesi ve caydırıcılığın artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, sadece para cezasıyla geçiştirilen birçok trafik ihlali için artık ehliyet iptali gibi ciddi yaptırımların da gündeme geleceği öğrenildi.

AMBULANSA YOL VERMEYEN YANDI!

Hayati öneme sahip anlarda trafikte zamanla yarışan ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermeyen sürücüler için ceza miktarı rekor seviyeye çıkarıldı.

Yeni düzenlemeyle bu tür ihlallerde 46 bin TL’ye varan para cezası kesilecek. Ancak yaptırım bununla da sınırlı kalmıyor.

Kural ihlalinin tespiti halinde sürücünün ehliyeti 30 gün süreyle geçici olarak geri alınacak. Tekrarı halinde ise hem ceza artacak hem de ehliyetin süresiz iptali dahi gündeme gelebilecek.