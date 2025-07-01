Araç sahipleri dikkat: Hasar kuralları değişti! 10 parça kontrol edilecek

Sigorta sektörüne dair yapılan yeni düzenleme dikkat çeken değişikliklerle gündeme geldi. Söz konusu düzenleme ile birlikte kasko ve trafik sigortasında taam hasarlı ve ağır hasarlı araçlarla ilgili yeni uygulamalar devreye alınıyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından 25 Nisan’da yayımlanan ve 1 Temmuz itibariye uygulamaya alınan düzenleme ile birlikte kaza sonucu oluşan hasarın onarım masrafları aracın piyasa değerinin yüzde 60’ını aşarsa, araç ağır hasarlı sayılacak.

Yeni kuralla birlikte, yüzde 60’ın altındaki hasarlarda araç onarılarak kullanılabilir hale getirilecek. Ancak bazı parçaların zarar görmesi durumda hasar oranı yüzde 60 olmasa bile ağır hasarlı sayılacak.

BU PARÇALARA DİKKAT

Sigorta şirketleri söz konusu düzenlemeyle belirlenen bazı parçalara zarar gelmesi durumunda, araçları perte çıkarma hakkına sahip olacak.

Bu parçalar arasında, aracın şasi kolları, marşpiyel, tavan ve göğüs sacı, orta direk, ön-arka travers, elektrikli araç bataryası ve ana enerji hattı, hava yastıkları, sürücü-yolcu emniyet sistemleri, aracın ana elektrik tesisat ve elektronik sistem parçaları bulunuyor.

Eğer bu parçalardan birinde hasar oluşursa, araç ağır hasarlı sayılacak ve tazminat ödemesi yapılmadan önce sigorta şirketine hurda tescil belgesi ibraz edilecek.

Bugün itibariyle uygulamaya alınan düzenleme kapsamında araçlardaki hasarın tespiti tamamen eksperlere bırakılacak.