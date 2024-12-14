Araç sahipleri dikkat! LPG tüplerinde yeni dönem: Son tarih 31 Aralık

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Aracında LPG sistemi bulunan vatandaşları yakından ilgilendiren yeni bir düzenlemeye gidildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) tüplerinin piyasada takip edilmesine yönelik düzenlemede değişikli kararı aldı.

Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yürürlüğe alınan değişikliğe göre, dağıtıcıların LPG tüplerinde takip sistemini belirlenen tarihe kadar kurması gerekecek.

SON TARİH 31 ARALIK 2025!

Yapılan değişiklikle birlikte, 15 Ekim 2016 tarihli ve 29858 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğ"de yapılan değişiklikle, tüplerin takibinin sağlanması için dağıtıcı firmalara ek süre verildi.

Verilen ek sürenin ardından, dağıtıcıların LPG tüplerinde takip sistemini 31 Aralık 2025 tarihine kadar kurması gerektiği belirtildi.

Ayrıca, bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan LPG tüpleri, dolum tesislerinde bulundurulamayacak. Ayrıca bu tür tüplerin dolumu ve satışı yapılamayacak.