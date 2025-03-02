Araç sahipleri dikkat! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağıyor: Çalıştırma arızası yaşanıyor

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Fransa merkezli otomotiv devi Ranault son dönemlerde araç üretimlerinde kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle sıklıkla yaşanan geri çağırmalara dahil oldu.

Şirket tarafından 15 binden fazla aracın geri çağırmaya konu olduğu belirtilerek herhangi bir sürüş güvenliğini tehdit edilmese de yasal bir zorunluluk nedeniyle araçların servis noktalarına getirilmesi gerektiği belirtildi.

Söz konusu çağırmaya yalnızca iki modelin dahil olduğunu aktaran şirket, araç sahiplerinden en yakın servis noktalarında ücretsiz onarım desteği alabileceklerini belirtti.

O MODELLERİ KAPSIYOR

Söz konusu geri çağırma Renault R5 ve Alpine 290 modellerini kapsıyor. Geri çağırmanın nedeni ise çalıştırma arızası olarak gösterildi.

Renault tarafından yapılan basın açıklamasında, bu işlemin "ana elektrik motorunun invertör ECU'sunun yeniden programlanmasını" içerdiği ve böylece "gösterge panelinde STOP ışığının ve elektrik motoru arızası mesajının görüntülenmesiyle birlikte veya görüntülenmeden olası bir çalıştırma yetersizliğinin" önleneceği belirtildi.