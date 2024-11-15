Araç sahipleri dikkat! Şimdi yaptırmayanlar 2025’te zamlı ödeyecek…

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2025 yılı itibariyle akaryakıt sistemindeki usulsüzlükleri önlemek adına geçilecek olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) geçilecek.

Kurulum ve işletme görevi kapsamında takip ve izleme sistemlerinden ise Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü sorumlu olacak.

1 Ocak 2025 tarihi itibariyle tüm vergi mükelleflerinin, akaryakıt harcamalarının gider gösterebilmeleri için kullanılan araçlarda zorunlu olacak sistem bu yıl bitmeden taktırıldığı taktirde zamsız elde edilmiş olacak.

2025 YILINDA ZAM YAPILACAK!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından ilan edilen TTB fiyatı şu anda 1.810 TL + KDV seviyesinde bulunuyor. Ancak GİB sitesinde yer alan bilgilere göre yeni yılla birlikte TTB'lere yıllık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında zam uygulanacak.

Son olarak ekim ayında yıllık Yİ-ÜFE yüzde 32,24 olarak açıklandı. Son 3 aydaki ortalama artış son 2 ayda da devam ederken 2024 yılında Yİ-ÜFE'deki artış yüzde 30,4 olacak. Böylece TTB taktırma fiyatı gelecek yıl kayıt yapacak araçlar için 2.360 TL + KDV olacak.