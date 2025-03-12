Aracınızı bu şekilde park edin, yakıttan tasarruf edin...

Yağmur Uçar

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışlar, sürücüleri tasarruf yöntemleri arayışına yönlendirdi.

Otomotiv uzmanları, ekonomik sürüş için bazı sıra dışı yöntemler öneriyor.

Bunlardan biri de aracınızı doğru park etmek.

GÜNEŞE DOĞRU PARK EDİN

Dikkat çeken yakıt tasarrufu önerisi ise aracın sabah güneşi alan bir noktaya park edilmesi. Özellikle kış aylarında bu yöntem, motorun daha hızlı ısınmasını ve ön camda oluşan buğunun daha çabuk giderilmesini sağlayarak gereksiz yakıt tüketimini önlüyor.

Ayrıca, aracın garajda muhafaza edilmesi de motor sıcaklığını koruyarak ekstra yakıt harcamasının önüne geçiyor.