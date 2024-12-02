Aralık ayı önemli günler hangileri? Aralık ayında resmi tatil var mı?

Hüseyin Topuz

Her ayın kendine ait önemli günleri ve haftaları bulunmaktadır. Aralık ayının gelişiyle birlikte yeni ayın önemli günleri ve haftaları merak konusu oldu.

Özellikle çalışanlar tarafından bu ayda resmi tatil olup olmadığı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Aralık ayındaki önemli günleri ve haftaları sizler için derledik. İşte Aralık ayındaki önemli gün ve haftalar...

Aralık ayında resmi tatil var mı?

Aralık ayında herhangi bir resmi tatil günü bulunmuyor

Aralık ayı önemli gün ve haftalar

İşte Aralık ayındaki önemli gün ve haftalar;

1 Aralık 2024: Dünya AİDS Günü

2-9 Aralık 2024: Mevlana Haftası

3 Aralık 2024: Dünya Engelliler Günü

4 Aralık 2024: Dünya Madenciler Günü

3-9 Aralık 2024: Vakıflar Haftası

5 Aralık 2024: Kadın Hakları Günü

5 Aralık 2024: Dünya Gönüllüler Günü

5-11 Aralık 2024: İnsan Hakları ve Demokrasi Günü

7 Aralık 2024: Dünya Sivil Havacılık Günü

10 Aralık 2024: Dünya İnsan Hakları Günü

12-18 Aralık 2024: Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası

18 Aralık 2024: Dünya Göçmenler Günü

18 Aralık 2024: Dünya Arapça Günü

20 Aralık 2024: Uluslararası İnsani Dayanışma Günü