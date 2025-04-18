Araplar diyen yanıldı! Türkiye’de en çok konut alan yabancılar belli oldu! Bakın en çok konutu kimler almış

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2025'e ait konut satış istatistikleri kamuoyu ile paylaşıldı. Paylaşılan verilere göre geçen yılın mart ayına oranla satışlar yüzde 5,1 artarak 110 bin 795 oldu.

Konut satışlarının en fazla yaşandığı iller büyükşehirler olurken satışı yapılan konut sayısı dağılımı da açıklandı. En fazla konut satışı yapan iller sırayla, 19 bin 820 ile İstanbul, 10 bin 203 ile Ankara ve 7 bin 513 ile İzmir oldu.

Mart ayı boyunca gerçekleşen konut satışları geçen yıla nazaran yüzde 11,5 oranında artış göstererek bin 574 oldu. Konut satışlarının ülke uyruklarına göre en çok kime yapıldığı da belli oldu.

ARAPLAR DEĞİL!

Pek çok kişinin tahminin aksine Türkiye’de mart ayında yapılan konut satışlarında yabancılara yapılan satışların çoğunluğu Araplar oluşturmadı.

Paylaşılan istatistiklere göre, Mart ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 275 ile Rusya Federasyonu, 153 ile İran ve 124 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.