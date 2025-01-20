Aras Bulut İynemli paylaştı: Deha’da beklenmedik ayrılık şaşırttı

Show TV ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan Deha Pazar akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Reytinglerde oldukça başarılı olan dizinin son bölümünde yaşanan ayrılık seyirciyi şaşkına çevirdi.
Dizide sevilen Esme karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu’nun beklenmedik vedası seyirciyi hüzünlendirdi.
İynemli’nin hayat verdiği Devran karakterinin partneri olarak gönüllere taht kuran Eroğlu’nun diziye vedası sonrası yapılan paylaşımlar dikkat çekti.
ROL ARKADAŞINI PAYLAŞTI!
Ahsen Eroğlu, Deha dizisinde son kez ekrana gelmesinin ardından Aras Bulut İynemli’nin paylaşımı dikkat çekti.
Rol arkadaşına dair peş peşe paylaşımlar yapan İynemli sosyal medyada gündem oldu. "Canım benim" notuyla rol arkadaşını paylaşan oyuncu beğeni topladı.