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Arda Güler ilk 11'de başlıyor! Real Madrid - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arda Güler ilk 11'de başlıyor! Real Madrid - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler'in ilk 11'de forma giyeceği Real Madrid - Cadiz maçı için geri sayım başladı. İşte Real Madrid - Cadiz maçının detayları..