Arda Güler ilk 11'de başlıyor! Real Madrid - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid ile Cadiz, İspanya La Liga 34. hafta maçında karşı karşıya gelecek.
Milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de başlayacağı maç futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti dün yaptığı açıklama ile Arda Güler'in ilk 11'de başlayacağını duyurmuştu.
Arda Güler'in ilk 11'de forma giyeceğini öğrenen futbolseverler Real Madrid - Cadiz maçı hakkında aramalarına hız verdi.
Oynadığı futbol ile büyük beğeni toplayan Arda Güler'in Cadiz karşısında göstereceği performans merak ediliyor.
Peki, Real Madrid - Cadiz maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Real Madrid - Cadiz maçı ne zaman?
Real Madrid - Cadiz maçı 4 Mayıs Cumartesi (bugün) günü saat 17:15'te oynanacak. Zorlu mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.