Arda Güler ilk 11'de mi? Kairat - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kairat ile Real Madrid arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçı için geri sayım başladı. İşte maçın detayları..

Milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda Kairat ile karşı karşıya geliyor. La Liga oynadığı son maçta Atletico Madrid'e 5-2 mağlup olan Real Madrid, Kairat maçını kazanarak moral depolamak istiyor. Devler Ligi'ne Marsilya galibiyeti ile başlayan Real Madrid deplasmanda karşılaşacağı Kairat'ı yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Alonso'nun takımın başına gelmesinin ardından daha fazla forma şansı bulmaya başlayan Arda Güler'in, Kairat maçında da ilk 11'de oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Futbolseverler Kairat ile Real Madrid arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi. Peki, Kairat - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Kairat - Real Madrid maçının bilgileri... Kairat - Real Madrid maçı ne zaman? Kairat - Real Madrid maçı 30 Eylül 2025 Salı (bugün) günü saat 19.45'te oynanacak. Almatı Merkez Stadyumu'nda oynanacak maç tabii platformunda yayınlanacak. Arda güler ilk 11'de oynayacak mı? Milli yıldızımız Arda Güler'in bu mücadeleye ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Arda Güler'in Kairat karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Bilgi Haberleri Türkiye’de en çok köyü olan il hangisi? İşte yanıtı...

İllüzyon: Sherlock gibi olun, gizlenen timsahı bulun...

Altın, Dolar, Euro, Borsa... 2025'te en çok hangisi kazandırdı?