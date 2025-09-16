Arda Güler ilk 11'de mi? Real Madrid - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında sahasında Marsilya ile karşı karşıya geliyor.
La Liga'ya iyi bir başlangıç yapan Real Madrid, Devler Ligi'ne de zaferle başlamak istiyor.
Alonso'nun takımın başına gelmesinin ardından daha fazla forma şansı bulmaya başlayan Arda Güler'in, Marsilya maçında da ilk 11'de oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.
Futbolseverler Real Madrid ile Marsilya arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.
Peki, Real Madrid - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İşte, Real Madrid - Marsilya maçının bilgileri...
Real Madrid - Marsilya maçı ne zaman?
Real Madrid - Marsilya maçı 16 Eylül 2025 Salı (bugün) günü saat 22:00'de oynanacak.
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak maç tabii platformunda yayınlanacak.
Arda güler ilk 11'de oynayacak mı?
Milli yıldızımız Arda Güler'in bu mücadeleye ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor.
Arda Güler'in Marsilya karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor.