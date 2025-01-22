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Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? Real Madrid - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? Real Madrid - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid ile Salzburg arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçı için geri sayım başladı. İşte maçın detayları...