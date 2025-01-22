Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? Real Madrid - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında sahasında Salzburg ile karşı karşıya geliyor.
Avrupa kupalarında Salzburg ile ilk kez karşılaşmaya hazırlanan Real Madrid, taraftarı önünde galibiyet arıyor.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 9 puan toplayan Real Madrid 22. sırada yer alıyor.
Öte yandan konuk Salzburg ise bu sezon oynadığı 6 maçta topladığı 3 puan ile 33. sırada yer alıyor.
Futbolseverler Real Madrid ile Salzburg arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.
İşte, Real Madrid - Salzburg maçının bilgileri...
Real Madrid - Salzburg maçı ne zaman?
Real Madrid - Salzburg maçı 22 Ocak 2025 Çarşamba (bugün) günü saat 23:00'de oynanacak.
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak maç TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.
Arda güler ilk 11'de oynayacak mı?
Milli yıldızımız Arda Güler'in bu mücadeleye ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor.
Son olarak La Liga'da Las Palmas ile oynanan mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Arda Güler'in Salzburg karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor.