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Arda Güler oynayacak mı? Bayern Münih - Real Madrid maçı TV8,5'da mı?

Arda Güler oynayacak mı? Bayern Münih - Real Madrid maçı TV8,5'da mı? Bayern Münih ile Real Madrid arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının detayları merak uyandırdı. İşte dev maçın bilgileri...