Arda Güler oynayacak mı? Bayern Münih - Real Madrid maçı TV8,5'da mı?

Şampiyonlar Ligi yarı final maçları bugün oynanacak Bayern Münih - Real Madrid maçı ile başlıyor. Bayern Münih - Real Madrid maçının detayları merak uyandırdı.
Çeyrek finalde Manchester City'i eleyen Real Madrid ile Arsenal'i eleyen Bayern Münih yarı finalde kozlarını paylaşacak.
Futbolseverler Arda Güler'in Bayern Münih - Real Madrid maçında oynayıp oynamayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Bayern Münih - Real Madrid maçının detaylarını sizler için derledik.
Peki, Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman?
Bayern Münih - Real Madrid maçı 30 Nisan Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Allianz Arena'da oynanacak zorlu mücadele TV8,5 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.
Arda Güler'in Bayern Münih karşısında yedek olarak başlaması bekleniyor.