Arda Güler tarihe geçti! Real Madrid formasıyla 21. yüzyılda bunu yapan en genç futbolcu oldu...

Hüseyin Topuz
Real Madrid, La Liga'nın 17. haftasında konuk olduğu Rayo Vallecano ile 3-3 berabere kaldı.
Real Madrid'in gollerini 39. dakikada Federico Valverde, 45. dakikada Jude Bellingham ile 56. dakikada Rodrygo attı.
Milli futbolcumuz Arda Güler, Rayo Vallecano karşılaşmasında mücadeleyi 2 asistle tamamladı.
Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 78 dakika sahada kalırken Valverde ve Rodrygo'nun attığı gollerde asist yaptı.
Tarihe geçti
Arda Güler, 21. yüzyılda Real Madrid formasıyla bir La Liga maçında 2 asist yapan en genç futbolcu oldu.