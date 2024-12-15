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Arda Güler tarihe geçti! Real Madrid formasıyla 21. yüzyılda bunu yapan en genç futbolcu oldu...

Arda Güler tarihe geçti! Real Madrid formasıyla 21. yüzyılda bunu yapan en genç futbolcu oldu... Real Madrid'in deplasmanda Rayo Vallecano ile 3-3 berabere kaldığı maçta 2 asist yapan milli yıldızımız Arda Güler tarihe geçti.