Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya! Real Madrid - Juventus maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları başladı. Milli oyuncularımız Kenan Yıldız ve Arda Güler bu hafta karşı karşıya gelecek. Peki, Real Madrid - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler…