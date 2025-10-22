Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya! Real Madrid - Juventus maçı hangi kanalda?

Abone ol: Google News

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları başladı. Milli oyuncularımız Kenan Yıldız ve Arda Güler bu hafta karşı karşıya gelecek. Peki, Real Madrid - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler…

Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 17:51
  • Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Real Madrid ve Juventus karşı karşıya gelecek.
  • Arda Güler'in oynadığı Real Madrid ile Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus'un maçı saat 22.00'de başlayacak ve tabii spor'dan canlı yayımlanacak.
  • Mücadele, takımların gruptaki durumu ve ilerleyen turlar için önemli bir etkiye sahip olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, 3. hafta heyecanıyla taraftarları ekran başına topluyor.

Real Madrid, Bernabeu Stadı’nda Juventus’u konuk edecek.

Karşılaşma, gruptaki puan durumu ve takımın ilerleyen turlar için kaderini yakından etkileyecek.

Futbolseverler, karşılaşmayı canlı izleyebilmek için maç saati ve yayın kanalını araştırıyor. 

Peki, Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Arda Güler’li Real Madrid ve Kenan Yıldızlı Juventus karşılaşması bu akşam saat 22.00’de başlayacak.

Dev mücadele dijital platform tabii spor üzerinden canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Real Madrid: Courtois, Valverde, Huijsen, Militao, Carreras, Arda Güler, Bellingham, Tchouameni, Mastantuono, Vinicius Jr., Mbappe.

Juventus: Di Gregorio, Rugani, Kelly, Gatti, Kalulu, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso, Conceiçao, Kenan Yıldız, David.

