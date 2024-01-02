Arda Güler'in Real Madrid'de ilk kez forma giyeceği maç belli oldu! Ancelotti böyle duyurdu...

Sezon başında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler yaşadığı sakatlıklardan dolayı henüz Real Madrid forması ile maça çıkamadı.
Real Madrid'in ve milli takımımızın genç yıldızı Arda Güler, yaşadığı sakatlıkları tamamen atlatarak takımla çalışmalara başlamıştı.
Arda Güler sezon öncesi antrenmanlarda gösterdiği performans ile Real Madrid taraftarlarını heyecanlandırmayı başardı.
Sahalara ne zaman döneceği uzun zamandır merak edilen Arda Güler'in forma giyeceği ilk maç belli oldu.
Genç yıldızın sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte Arda Güler'in Real Madrid forması giyeceği o tarih...
Döneceği tarih belli oldu
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin yaptığı açıklamaya göre Arda Güler'in forma giyeceği ilk maç belli oldu.
Ancelotti yaptığı açıklamada "Arda Güler eski seviyesine kavuştu. Onun için acele etmiyoruz. Yarın oynar mı? Birlikte göreceğiz. Yapabilirsem süre vereceğim. Olmazsa bir sonraki maçta..." ifadelerine yer verdi.
Bu açıklamaya göre milli futbolcumuz Arda Güler'in, Real Madrid'in 3 Ocak Çarşamba günü sahasında oynayacağı Mallorca maçında forma giymesi bekleniyor.