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Arda Güler'in Real Madrid'de ilk kez forma giyeceği maç belli oldu! Ancelotti böyle duyurdu...

Arda Güler'in Real Madrid'de ilk kez forma giyeceği maç belli oldu! Ancelotti böyle duyurdu... Real Madrid'e transfer olan ancak sakatlığı nedeniyle henüz resmi maçlarda forma giyemeyen Arda Güler'in sahalara döneceği tarih belli oldu. İşte Arda Güler'in forma giymesi beklenen o maç..