Arda ve Kenan karşı karşıya! Real Madrid - Juventus maçı o kanalda şifresiz...

Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Juventus forması giyen Kenan Yıldız, FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya gelecek.

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda da şimdiye kadar 3 maçta 3 gol kaydetti. Öte yandan Arda Güler ise Real Madrid formasıyla 3 maçta 1 gol kaydetti.

Futbolseverler Real Madrid ile Juventus arasında oynanacak müsabakanın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Real Madrid ile Juventus, ABD'nin Florida eyaletindeki Miami şehrinde bulunan Hard Rock Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Peki, Real Madrid - Juventus maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte maçın bilgileri...

Real Madrid - Juventus maçı hangi kanalda?

Real Madrid - Juventus maçı 1 Temmuz 2025 Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Zorlu müsabaka TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.