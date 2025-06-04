Arefe günü raflarda! A101’den ayçiçek yağı kampanyası: İşte fiyatı

Haber Merkezi

Kurban Bayramı öncesi alışveriş yapmak isteyenler için A101’den sevindiren haber geldi.

5 Haziran 2025 Arefe Günü’ne özel olarak hazırlanan yeni indirim kataloğu yayımlandı.

Katalogda temizlik ürünlerinden atıştırmalıklara, bakliyattan süt ve kahvaltılık ürünlerine kadar pek çok kalem yer alıyor.

En dikkat çeken ürünlerden biri ise 2 Litre Kırlangıç ayçiçek yağı, bu hafta yalnızca 169,50 TL fiyatıyla raflardaki yerini alacak.

Bunun yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününde de bütçe dostu fırsatlar tüketicileri bekliyor.

İşte A101 5-11 Haziran indirimli ürünler: