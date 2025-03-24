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Ramazan ayının bitmesiyle birlikte başlayacak olan Ramazan Bayramı’nın başlamasına kısa bir zaman kala tatil araştırmaları da hız kazandı.

Bu yıl 30 Mart itibariyle başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar tatil planları yapmaya başladı.

Tatil planı yapan milyonlarca vatandaş arefe gününün tatil olup olmadığı konusunda da araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü hangi güne denk geliyor?

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

2025 Ramazan Bayramı tatili, 30 Mart Pazar günü başlayacak. Arefe gününün cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle tüm kamu, kurum ve kuruluşları hafta sonunda tatil yapacak.

Eğer arefe günü hafta içi olsaydı tüm kamu çalışanları yarım gün çalışacak ve öğleden sonra tatil başlayacaktı.