Arife günü (9 Nisan) kargolar açık mı, kaça kadar? PTT, Aras, MNG, Yurtiçi Kargo... Ramazan bayramı öncesinde arife günü kargoların çalışma durumu merak konusu oldu. Kargo paketi bekleyenler, "9 Nisan Salı kargolar açık mı, saat kaça kadar" araştırıyor. İşte mesai saatleri!

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Ramazan Bayramı sebebiyle kargoların çalışma saatleri ve günleri merak ediliyor.

Kargo bekleyen ve kargo gönderecek olanlar kargoların 9 Nisan Salı günü çalışıp çalışmadığını sorguluyor.

Bu kapsamda, "Arife günü kargo gelir mi", "9 Nisan kargolar açık mı", "Kargolar kaça kadar açık" soruları gündemde yer alıyor.

Peki, Arife günü kargolar çalışıyor mu? İşte yanıtı...

Arife günü kargolar açık mı 2024?

Ramazan bayramı tatili 9 Nisan'da yani arife günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 14 Nisan gününe kadar devam edecek.

Buna göre; 9 Nisan Salı mesai yarım gündür ve kargolar öğleye kadar çalışmaktadır.