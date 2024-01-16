Arka Sokaklar’ın Hüsnü’sü aşkı Çocuklar Duymasın setinde bulmuş! Hüsnü Çoban’ın eşi bakın kimmiş… 2006 yılından bu yana adeta ekranların vazgeçilmezi olan Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü’sünün eşini görenler şaşırıyor. Aşkları Çocuklar Duymasın’ın setinde başlamış…

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Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Arka Sokakla Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi olarak biliniyor. Yayımlanmaya başladığı tarihten bu yana ekranlara damga vurmaya tüm hızıyla devam ediyor.

Arka Sokaklar’ın sevilen karakteri ‘Hüsnü Çoban’a hayat veren Özgür Ozan bu sefer özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti.

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı “Selami” karakteriyle tanınan Ozan, başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiriyor.

Ozan, hayatının aşkını başarılı oyunculuğunu konuşturduğu Çocuklar Duymasın dizisinin setinde bulmuş. Üstelik eşi de en Ozan kadar tanınan biri.

Ozan’ın eşi sanat camiasından oldukça tanınan bir sima olan Neslihan Uğur. 2005 yılında Neslihan Uğur ile nikah masasına oturan başarılı oyuncu mutu bir evlilik sürüyor.

Neslihan Uğur ve Özgür Ozan’ın Çocuklar Duymasın setinden başlayan arkadaşlığı kısa bir sürenin ardından aşka dönüşmüş ve sonrasında 2005 yılında dünya evine girmişler.