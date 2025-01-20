Haber Merkezi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, seçim dönemindeki açıklamalarında ABD'yi "dünyanın kripto merkezi" yapma sözü vermiş ve daha sonrasında ekonomi yönetimine "kripto dostu" isimleri atamıştı.

Trump’ın X ve Truth Social hesaplarında yer alan açıklamada, “Yeni resmi Trump meme’i burada!” ifadesiyle piyasaya sürülen yeni bir kripto para birimine ilişkin duyuruya yer verildi.

20 Ocak’ta ABD’de başkanlık görevini devralmadan önce yapılan duyuru sosyal medyada dikkati çekerken, Trump’ın paylaşımında, “Çok özel Trump topluluğuma katılın. İyi eğlenceler.” şeklinde ifadelere yer verildi.

Analiz şirketi Coinmarketcap verilerine göre, son 24 saat içerisinde değeri yüzde 92,5 artarak 12,5 dolara ulaşan TRUMP adlı meme coin’in piyasa değeri ise yaklaşık 2,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

REKOR KIRIYOR

Trump’ın duyurularıyla birlikte paylaştığı internet sitesinde, TRUMP adlı coin’in popüler kripto birimlerinden Solana ağı üzerinden çıkarıldığı görülürken, toplam 200 milyon coin’in dolaşımda olduğu ve bu miktarın üç yıl içerisinde 1 milyara ulaşacağı ifade ediliyor.