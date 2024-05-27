Artık erkeklerde kullanabilecek! Doğum kontrol hapında yeni dönem…. Doğum kontrolü için sadece kadınların kullandığı haplar üzerinde yapılan araştırmalar sonuç verdi. Erkeklerin de kullanabileceği yeni doğum kontrol hapları ilk aşamada başarılı oldu. İşte, detaylar…

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Doğum kontrol yöntemleri arasında kadınların sıklıkla kullandığı haplar üzerinde yapılan araştırmalar sonuç verdi. Erkeklerin de kullanabilmesi için yapılan araştırmalarda yeni bir adım atıldı.

Araştırmacılar yeni bir yöntemle doğum kontrol hapı ile spermlerin hareketini geçici olarak sınırlamayı başardı. Bu başarı ile birlikte halihazırda erkeklerin kullanabileceği doğum kontrol yöntemleri arasında prezervatif, ameliyatla sperm akışını kesen vazektomi ve spermleri öldüren spermisit yönteminin yanına bir yenisi daha eklenebilecek.

Science dergisinde perşembe günü yayımlanan söz konusu çalışma, erkeklere yönelik hormonal olmayan ilk hap denemesi değilse de yeni bir yöntemi duyurdu.

Farelerde denendi…

Araştırmacılar, farelerde de kısırlığa neden olan STK33 proteini kısıtlayacak bir bileşik arayışına girdi. En iyi sonucu veren CDD-2807 adlı bileşik, farelerde denendiğinde spermlerin sayısını düşürdü ve hareketini kısıtladı.

Ayrıca, verilen düşük dozda bile bu etkiyi yaratan bileşiğin fareleri zehirlemediği, beyinde birikmediği ve testisleri küçültmediği de kaydedildi.

Her ne kadar çalışma sonuçlarıyla olumlu adımlar atılmış olsa ve çalışma umut veriyor olsa da , erkeklere yönelik doğum kontrol haplarının yakın bir zamanda kullanıma sunulması beklenmiyor.