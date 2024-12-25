AS Monaco - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 18. haftasında deplasmanda AS Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Euroleague'deki son maçında Partizan'ı 86-77 mağlup eden Anadolu Efes bu sezon 10 galibiyet ve 7 mağlubiyet aldı.

Avrupa arenasındaki 853. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 852 karşılaşmada 483 galibiyet ve 370 yenilgi aldı.

Basketbolseverler AS Monaco ile Anadolu Efes arasında oynanacak müsabakanın detaylarını öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı.

Peki, AS Monaco - Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

AS Monaco - Anadolu Efes maçı ne zaman?

AS Monaco - Anadolu Efes maçı 26 Aralık 2024 Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak.

AS Monaco - Anadolu Efes maçı S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.