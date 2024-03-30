Asansör kapılarındaki bu delik bakın ne işe yarıyor

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Gündelik hayatımızda sürekli gördüğümüz ancak gerçek amacını bilmediğimiz şeyleri sizler için derlemeye devam ediyoruz.
Sıkça kullandığımız asansörlerin kapılarında bulunan deliğin ne işe yaradığını hiç düşündünüz mü?
Sıkça gördüğümüz ve bazılarımızın dekor amaçlı sandığı o deliğin aslında bir yapılış amacı bulunuyor.
Peki, asansör kapılarındaki bu delik ne işe yarıyor? İşte yanıtı...
Asansör kapılarında bulunan ve gelişi güzel konulmuş gibi görünen o küçük delik aslında bir anahtar deliğidir.
Kapılar sıkıştığı takdirde asansör görevlisi bu deliğe özel bir anahtar yerleştirerek kapıları açabilir.
Ayrıca asansörün rutin bakımlarını yapmak içinde bu delikli anahtar kullanılır.