Haberler



Bilgi



Asansör kapılarındaki bu delik bakın ne işe yarıyor

Asansör kapılarındaki bu delik bakın ne işe yarıyor Asansör kapılarında bulunan deliklerin yapılış amacı merak uyandırdı. Bu deliklerin ne işe yaradığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte bu deliklerin kullanım amacı...