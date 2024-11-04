Asgari ücret tahminleri ardı ardına geliyor! S&P’den şaşırtan oran...

Haber Merkezi

Çalışan milyonlarca vatandaş tarafından asgari ücret zammı merakla bekleniyor. Birçok kurumdan ardı ardına gelen zam oranı tahminlerine her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor.

Çalışanları yakından ilgilendiren asgari ücret hakkında yapılan tahminlerde yakından takip ediliyor. Söz konusu tahminlere geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi.

Yılın son 3 ayındaki enflasyon verilere bakılarak yapılacak olan zam oranında bir haminde geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin kredi notunu ‘B+’dan ‘BB-’ye yükselten uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) tarafından geldi.

YÜZDESİ ŞAŞIRTTI!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings’in Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye’de asgari ücret artışına ilişkin dikkat çekici tahminleri ile şaşırttı.

Gill, enflasyon hedefi ve yıl sonu enflasyon oranlarına göre asgari ücrette yaklaşık %30’luk bir artış beklendiğini ifade etti.

Gill, asgari ücrete yönelik tahminini açıklarken, "Bu yıl sonunda enflasyonu %44 olarak öngörüyoruz. Enflasyon hedefi ise %17. Bu iki oranın ortalaması yaklaşık %30 ediyor," dedi. Bu öngörünün yaşam maliyetlerindeki artış ve Türkiye’deki ekonomik baskılar göz önüne alındığında önemli bir karar olduğunu belirten Gill, "Türkiye'deki enflasyon baskıları Avrupa ve Doğu Avrupa'ya kıyasla daha yoğun. Dezenflasyonun uzun zaman alacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.