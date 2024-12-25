Asgari Ücretli Çalışanları İlgilendiren Maaş Tarihi: 2025 Zamlı Maaşlar Ne Zaman Ödenecek?

Yağmur Dinç

2025 yılında geçerli olacak olan asgari ücret, 22 bin 104 lira olarak belirlendi.

7 milyondan fazla asgari ücretli çalışan yeni yılın ilk ayında zamlı ödeme alacak.

Maaş günü yaklaşanlar zamlı asgari ücret alıp almayacaklarını merak ediyor.

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak sorusu arama motorlarında sorgulanıyor.

Peki 2025 asgari ücret hangi ay ödenecek? Zamlı asgari maaşlar ne zaman yatacak? İşte maaş tarihi...

ZAMLI MAAŞ TARİHİ 2025:

İşçiler, 1 aylık çalışmalarının sonunda maaş alıyorlar. Buna göre zamlı asgari ücreti ocak ayında hak edecekler ve hakedişleri şubat ayında maaşa yansıyacak.

Aybaşında maaş alanlar ise 1 Ocak itibarıyla zamlı ödeme alacak.