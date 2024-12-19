Yağmur Dinç

Asgari ücret için nefesler tutuldu.

7 milyon çalışanı, dolaylı olarak bütün vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde bugün 11.30'da yapacak.

Vatandaşların "asgari ücret ne kadar olacak" sorusu ise yanıt buluyor.

İşte enflasyon verileri ışığında asgari ücrete gelecek tahmini zam...

2025 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI

Uzmanların tahminlerine göre, 2025 asgari ücret zammı %20 ile %30 arasında bir artışı kapsayacak.

Zam oranı %20 olduğunda, net asgari ücret yaklaşık 20.402,40 TL olacak.

%25 zam uygulandığında net asgari ücret yaklaşık 21.252,50 TL olarak hesaplanacak.

%30 zam oranıyla asgari ücret, 22.102,60 TL seviyesine çıkacak.

%35 zamla net asgari ücret, 22.952,70 TL olacak.

Net asgari ücret, %40 zam ile 23.802,80 TL olarak belirlenecek.

%45’lik zam oranı, net asgari ücreti 24.652,90 TL seviyesine taşıyacak.

%50 zam oranı ile asgari ücret 25.503 TL seviyesine ulaşacak.