Asgari ücrette zam oranları 2024! Brüt ve net maaş... İkinci toplantıda masaya gelen asgari ücret zam oranları gündeme geldi. İşte yüzde 40,45,50 oranında zam gelmesi halinde yeni asgari ücret...

ensonhaber.com

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 ücreti için ikinci kez toplanıyor.

Her yıl aralık ayında yeni asgari ücreti belirleyen komisyon, rakamları masaya yatırıyor.

Vatandaşların gözü kulağı asgari ücrete gelecek olan zam oranında.

2023 yılında 11 bin 402 lira olarak uygulanan asgari ücret 2024'te ne kadar olacak sorusu merak ediliyor.

Bu kapsamda, yüzdelik oranlarla zam hesaplanıyor.

İşte yeni asgari ücrette 2024 için düşünülen zam yüzdeleri...

Zam oranları 2024

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde:

%35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

%40’lık zamda 15 bin 962 lira

%45’lik zamda 16 bin 532 lira

%50’lik zamda 17 bin 103 lira

%55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.