Askeri üniformalara bayrağın ters dikilmesinin nedeni bakın neymiş...

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Her ülkenin kendine ait askeri üniforması bulunur. Bu üniformalar farklı şekillerde ve yapıda tasarlanırlar. Çoğu kişinin filmlerden aşina olduğu Amerika’nın askeri üniforması, bayrak dikim şekliyle dikkat çeker.

Çoğu ülke üniformalara ülke bayraklarını dikerken doğru yönde dikmeyi tercih ederken Amerikan üniformalarında bu durum tam tersidir.

Üstelik yasalarla belirlenmiş olan bu tasarımda bayrağın neden ters dikildiği birçok kişi tarafından merak edilen ayrıntılar arasında yer alır. Bakın üniformalara ülke bayraklarını ters şekilde dikmelerinin nedeni neymiş.

BAYRAĞIN ONURUNU KORUMAK İÇİNMİŞ!

Kulağa her ne kadar garip gelen bir tasarım fikri olarak geliyor olsa bayrağın ters dikilmesi onurunu korumaktan kaynaklanıyormuş.

Ancak Amerikalıların askeri üniformalarında görülen "ters yan bayrak," sağ kolda yer alırken bayrağın esintide dalgalanıyormuş gibi görünmesi için tasarlanmıştır. Böylece, yıldızların bulunduğu mavi alan, her zaman öne doğru bakacak şekilde durur.

Bu tasarımla birlikte asker yürüdüğünde, bayrak âdeta rüzgârda dalgalanıyormuş gibi bir görüntü oluşturur. Sağ kola yerleştirilmesinin de önemli olduğu tasarımda eğer kanton sola yerleştirilseydi, bayrak geriye doğru dalgalanıyormuş gibi gözükecekti.

2003’te yapılan düzenlemeler sonrasında ise üniformalarda kullanılan bu ters bayrak tasarımı yasalaşarak saygı gösterilen bir sembol olarak kabul edilmesi sağlandı.