ASKİ duyurdu! Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 29 Haziran ASKİ su kesinti listesi..

Ankara'da yaşayan vatandaşlar, 29 Haziran 2025 Pazar günü yaşanacak su kesintileriyle ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde bazı mahalle ve sokaklarda su kesintisi uygulanacak.

ASKİ'den yapılan duyuruya göre, altyapı çalışmaları ve bakım-onarım faaliyetleri nedeniyle belirli bölgelerde geçici süreli su kesintileri yaşanacak.

Peki, Ankara'da hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 29 Haziran 2025 Pazar günü su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler

Ankara'da su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

ANKARA SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI