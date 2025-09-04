ASKİ duyurdu: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4 Eylül Ankara su kesinti listesi..

Ankara'da yaşayan vatandaşlar, 4 Eylül 2025 Perşembe günü yaşanacak su kesintileriyle ilgili araştırma yapıyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde bazı mahalle ve sokaklarda su kesintisi uygulanacak.

ASKİ'den yapılan duyuruya göre bakım onarım faaliyetleri sebebiyle belirli bölgelerde geçici süreli su kesintileri yaşanacak.

Peki, Ankara'da hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte, 4 Eylül 2025 Perşembe günü su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler

Ankara'da su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

ANKARA SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI