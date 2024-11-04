Asmalı Konak’ın Zeynep’i Eylem Yıldız için yıllar durmuş sanki! Son halini gören şaşıp kalıyor...

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Türk televizyonlarında efsaneleşen yapımlar arasında yer alan Asmalı Konak o dönem kadrosunda yer alan oyuncuların değişimi ile sosyal medyada ilgi odağı haline gelmiş durumda.

Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay’ın başrollerini üstlendiği dizinin genç oyuncuları arasında yer alan ve Zeynep karakterine hayat veren Eylem Yıldız son haliyle şaşırtmayı başaran yüzler arasında ilk sırada geliyor.

Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başaran bir dizide hayat verdiği karakterle hafızalara kazınan Yıldız, adeta zamanı durdurmuş gibi güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeden beğeni toplamaya devam ediyor.

“ZAMAN ZEYNEP İÇİN DURMUŞ...”

Şimdilerde 46 yaşında olan ünlü oyuncu Eylem Yıldız, seneler geçmesine rağmen güzelliği ile Asmalı Konak zamanlarına götürmeye devam ediyor.

Aradan geçen onca yıla rağmen neredeyse hiç değişmemiş olması sosyal medyada bir hayli ilgi odağı haline getiriyor.

Magazin dünyasından uzak bir hayat süren Yıldız, tiyatro oyunlarında ve sinema filmlerinde yer almaya devam ediyor.