Aspirini ezip limonla karıştırın, bakın nelere iyi geliyor! Aspirin ile limon bir araya geldiğinde cilt için harika bir karışım ortaya çıkıyor. İşte birçok kişi tarafından denenen limon ile aspirin karışımının faydaları.

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Limon ve aspirin karışımı, gerçek anlamda mucizeler yaratabilir. Bu karışım sivilce ve yara izlerinin kaybolmasına yardımcı olduğu gibi sizi daha genç bir görünüme kavuşturabilir.

Birçoğumuz sivilce, akne ve siyah nokta gibi cilt problemlerinden kurtulmak için farklı ilaçlara başvurabiliyoruz.

Özellikle son dönemde, sağlıklı yaşam ve gençlik sırlarına dair yapılan araştırmalarla birlikte, insanlar doğanın sağlıklı çözümlerine yönelmeye başladılar.

Yaşlanmanın belirtileriyle ve zamanın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan kırışıklıklardan kurtulmak ve gençliğini yeniden kazanmak isteyenler için, limonlu aspirin kürü gibi yeni ve sır dolu bir çözüm ortaya çıkmaya başlıyor.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen limon ve aspirin kürü ile cilt sorunlarıyla mücadele edebilirsiniz.

Peki, limonlu aspirin kürü nasıl yapılır ve faydaları nelerdir? İşte mucize karışım hakkında merak edilenler...

Gerekli malzemeler

- 6 adet aspirin

- 1 limonun suyu

- 1 tatlı kaşığı bal

- 1 çay kaşığı karbonat

Nasıl hazırlanır?

Öncelikle belirtmek gerekir ki bu kürü hazırlarken cildinizde kuruluk varsa, kür içerisine zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Kürü hazırlamaya aspirinleri ezerek başlayabilirsiniz. Bunun için bir havan kullanabilir veya aspirinleri bir bardağın altıyla ezerek bir plastik torba içinde de yapabilirsiniz. Aspirinleri toz haline getirdikten sonra, içerisine taze sıkılmış bir tam limonun suyunu ekleyin.

Bu iki malzemenin tepkimeye girmesi için yaklaşık olarak 2 dakika bekleyin. Daha sonra bal ve karbonatı, dilerseniz zeytinyağını da ekleyerek, tüm malzemeler homojen bir karışım oluşturana kadar karıştırın.

Maskenizi isterseniz sorunlu bölgelere veya yüzünüzün tamamına uygulayabilirsiniz. Yaklaşık olarak 20 dakika cildinizde beklettikten sonra, ılık suyla nazik bir şekilde yıkayarak cildinizi arındırın. Faydalarını görmek için düzenli olarak haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.

Faydaları nelerdir?

Limonlu aspirin kürü sadece yaşlanma karşıtı etkiler göstermekle kalmaz, aynı zamanda içerdiği bal ve karbonat gibi sağlıklı bileşenlerle birlikte ciltte birçok sorunu gidermeye yardımcı olur.

Ciltteki kuruluk ve solukluk gibi şikayetlerden kurtulmanıza yardımcı olan bu kür, cilde nemlilik kazandırır.

Ayrıca, ciltte biriken yağ ve zararlı maddeler nedeniyle ortaya çıkan akne ve sivilce gibi problemlerden kurtulmanıza yardımcı olur.

Bu kür gözenekleri açarak siyah noktaların giderilmesine de yardımcı olur.