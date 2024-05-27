Astigmat nedir? Astigmatın belirtileri nelerdir? En yaygın görme rahatsızlıklarından olan astigmat hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte astigmat hakkında bilmeniz gerekenler...

ensonhaber.com

Astigmat, gözün kornea veya lens yüzeyinin düzensiz şekillenmesi sonucu meydana gelen bir görme kusurudur.

Bu durum, gözdeki ışığın düzgün bir şekilde odaklanamamasına ve bulanık veya bozulmuş görüntüler oluşmasına neden olur.

Astigmatizma genellikle doğuştan gelir, ancak yaşlanma, göz yaralanmaları veya cerrahi müdahaleler sonucu da gelişebilir.

İşte astigmatın belirtileri ve tedavisi hakkında bazı bilgiler...

Astigmatın belirtileri

- Bulanık veya bozuk görme

- Baş ağrıları

- Göz yorgunluğu

- Gözlerde rahatsızlık hissi

- Net görmek için göz kısma

- Gece görüşünde zorluklar

- Çift görme

Tedavisi

Astigmat tedavisi için gözlük, kontakt lens veya refraktif cerrahi (örneğin, LASIK) gibi yöntemler kullanılabilir.

Astigmat tanısı, bir göz doktoru tarafından yapılan kapsamlı bir göz muayenesi ile konur.