Astigmat testi: Çizgilere tek tek bakın, gözlerinizi anlayın Optik test sayesinde göz sağlığınız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Çizgiler sayesinde astigmatınız var mı yok mu öğrenin!

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Astigmat, gözün kornea veya lens yüzeyinin düzensiz bir şekilde eğriliği veya bir bakış noktasından diğerine değişen kırılma gücü nedeniyle oluşan bir göz kusurudur.

Normalde, kornea ve lens, ışığı göz merkezine odaklamak için düzgün bir şekilde eğrilidir. Ancak astigmat var ise, bu eğriliğin düzensiz olması nedeniyle ışık odak noktası düzensiz bir şekilde dağılır.

Eğer sizde gözlerinizden şüpheleniyorsanız, hemen astigmat testi yapın.

Aşağıdaki görsel sayesinde, göz sağlığınız hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.

İşte o görsel...

Aşağıda gördüğünüz şekil online astigmat testi olarak en fazla kullanılan çizimdir.

Normalde şekil üzerindeki çizgilerin hepsi aynı kalınlıkta ve koyuluktadır. Astigmatı olan kişiler bu çizgilerden bazılarını daha koyu görür.

Görsele telefon için 40 cm bilgisayar için 1 metre mesafeden, önce sağ gözünüzle ve sonra sol gözünüzle bakın.

Şekildeki çizgilerden biri veya birkaçı diğerlerinden daha koyu görünüyorsa astigmatınız olabilir.