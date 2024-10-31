Astronotlar uzayda nasıl oy kullanır

Yağmur Dinç

ABD başkanlık seçimlerine sayılı günler kaldı.

Amerikalı vatandaşlar elektronik oylama sistemiyle oylarını kullanacak.

Her vatandaş ülkesindeki seçimlere katılmaya özen gösterecek. Buna uzaydaki astronotlar da dahil.

1971 yılından bu yana Rus kozmonotlar bir vekil aracılığıyla oy kullanırken, ABD'li astronotlar doğrudan oy kullanmayı tercih ediyor.

Peki, sizce ABD'li astronotlar nasıl oy kullanıyor? İşte uzayda oy kullanma prosedürü...

UZAYDA OY SÜRECİ

ABD'li astronotlar, uzayda bulundukları süre zarfında oy kullanmak için özel bir prosedür izlerler. Uzayda bulunan astronotlar, genellikle aşağıdaki adımları takip eder:

Seçim Kaydı: Astronotlar, bulundukları eyaletteki seçim kayıtlarını önceden tamamlamalıdır.

Posta Oy Pusulası: Seçim zamanı geldiğinde, astronotlar oy pusulalarını posta yoluyla alırlar. NASA, astronotların oy pusulalarını almak ve geri göndermek için gerekli düzenlemeleri yapar.

Elektronik Oy Kullanma: Uzayda, bazı durumlarda astronotlar elektronik sistemler aracılığıyla oy kullanabilirler. Bu sistemler, güvenli bir şekilde oyların toplanmasını sağlar.

Oy Pusulasını Gönderme: Oy pusulaları doldurulduktan sonra, yine NASA'nın düzenlemeleri çerçevesinde, astronotlar oy pusulalarını geri gönderir.