Aşure günü bu yıl ne zaman? 2025 aşure günü tarihi...

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İslam dünyasında Hicri yılın başlangıcı olarak kabul edilen Muharrem ayı için geri sayım başladı.

Muharrem ayının onuncu günü olan Aşure Günü, dini anlamda büyük bir değer taşır ve müslümanlar için manevi bir öneme sahiptir.

Birçok önemli geleneği içinde barındıran Muharrem ayı, ibadetle geçirilen huzurlu bir zaman dilimi olarak kabul edilir.

Vatandaşlar, Muharrem ayı içerisinde yer alan Aşure Günü’nün bu yıl hangi tarihe denk geleceğini öğrenmek istiyor.

Peki, 2025 yılında Aşure Günü hangi tarihe denk geliyor? İşte merakla beklenen tarih...

Aşure günü ne zaman?

2025 yılında aşure günü, 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü idrak edilecek...