Aşure Günü ne zaman? 2025 aşure günü tarihi...

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İslam dünyasında Hicri yılın başlangıcı olarak kabul edilen Muharrem ayı için geri sayım başladı.

Muharrem ayının onuncu günü olan Aşure Günü, dini anlamda büyük bir değer taşır ve müslümanlar için manevi bir öneme sahiptir.

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının gelişiyle birlikte, toplumda bu özel döneme dair ilgi ve heyecan artıyor.

Pek çok önemli geleneği içinde barındıran Muharrem ayı, ibadetle geçirilen huzurlu bir zaman dilimi olarak kabul edilir.

Bu ayda manevi anlamda yoğunlaşmak ve bolca ibadet etmek tavsiye edilir.

Vatandaşlar, Muharrem ayı içerisinde yer alan Aşure Günü’nün bu yıl hangi tarihe denk geleceğini merak edip araştırıyor.

Peki, 2025 yılında Aşure Günü hangi tarihte idrak edilecek? İşte merakla beklenen o gün...

Aşure günü ne zaman?

2025 yılında Muharrem ayının başlangıcı 26 Haziran 2025 Perşembe günü olacak. Buna göre aşure günü, 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü idrak edilecek.