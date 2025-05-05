Yağmur Uçar

Aşure Günü, dini bayram olarak kabul edilmiş bir gün değildir. Ancak İslam tarihinde Aşure Günü'nün büyük bir önemi vardır.

Öncelikle, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulmasıyla birlikte gemideki tüm besinlerin karıştırılarak aşure yapıldığına inanılır.

Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen yani Aşure Günü, özel bir anlama sahiptir.

Her yıl binlerce kazan aşure için kaynar ve paylaşılır.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da değişiklik yapılmasını önerdi. Bu öneride Aşure Günü'nün önemi vurgulandı ve bu önemli günün dini bayram ve resmi tatil olması teklif edildi.

Peki; Aşure Günü bayram mı? Resmi tatil mi olacak? İşte detaylar...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2025

Aşure Günü, her yıl Muharrem ayı içerisinde idrak ediliyor. Aşure Günü, Muharrem Ayı'nın 10. gününe denk geliyor ve her yıl bu günün denk geldiği tarih değişiyor.

2025 yılında Aşure Günü 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününe denk geliyor.

AŞURE GÜNÜ DİNİ BAYRAM MI

Önerinin TBMM tarafından kabul edilmesi halinde Ramazan ve Kurban Bayramlarının yanısıra Aşure Günü de dini bayram ve resmi tatil olacak.