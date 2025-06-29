Aşure nasıl ortaya çıkmıştır? İşte aşurenin hikayesi...

Paylaşmanın, birlikteliğin ve bereketin simgesi olarak bilinen aşure, yüzyıllardır Anadolu kültüründe önemli bir yere sahip.

Sadece bir yiyecek olmanın ötesinde, hoşgörüyü, barışı ve dayanışmayı temsil eden bu geleneksel lezzet, özellikle Muharrem ayında yapılan hayır etkinliklerinin de vazgeçilmezidir.

Peki, aşure nasıl ortaya çıkmıştır? İşte merak edilen aşurenin tarihi kökeni…

Halk arasında “Nuh’un tatlısı” olarak da anılan aşurenin ortaya çıkışı, Hz. Nuh’un gemisine dayandırılır.

Rivayete göre, büyük tufandan sonra gemide kalan son malzemeler bir araya getirilerek pişirilmiş ve böylece aşure ortaya çıkmıştır. Bu nedenle aşure, farklı malzemelerin bir arada kaynaşmasıyla oluşan dayanışma ve paylaşma ruhunu temsil eder.

Muharrem ayının 10. günü yapılan ve ismini de bu günden alan aşure, sadece dini bir gelenek değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın da sembolü haline gelmiştir.

Bu özel günlerde komşulara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılan aşure, insanları bir araya getirerek hoşgörü ve paylaşım kültürünü yaşatmaktadır.

Anadolu’da asırlardır pişirilen aşure, bu yönüyle hem tarihî hem de kültürel bir miras olarak günümüze ulaşmayı başarmıştır.