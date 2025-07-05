Aşure nasıl yapılır? En lezzetli, en kolay aşure tarifi...

Aşure Türk geleneğinin en güzel tatlılarından biridir. İçindeki çeşit çeşit bakliyat ve kuruyemiş, bereketi temsil eder. Sizler için en lezzetli aşure tarifini derledik...

Aşure Tarifi

Malzemeler:

250 gram aşurelik buğday

(1,5-2 su bardağı)

(Gluten tüketmeyenler buğday yerine pirinç koyabilir.)

1 su bardağı kuru fasulye (haşlanmış)

1 su bardağı nohut (haşlanmış)

4,5 litre sıcak su

1 adet portakal kabuğu (rendelenmiş ya da küçük küpler halinde doğranmış)

1 Adet Elma (küp küp doğranacak, 1 yemek kaşığı şeker ve bir tutam tarçınla hafif yoğurulup öyle atılacak.

1 Su bardağına yakın kuru üzüm

Yarım su bardağı çiğ badem

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 Su Bardağı Fındık (Çiğ ya da kavrulmuş)

1 avuç ceviz

10 adet kuru kayısı (doğranmış)

900 gram toz şeker (4,5 su bardağından 1 parmak fazla) (Şekeri damak tadınıza göre artırıp azaltabilirsiniz.

10 adet karanfil (1 bardak kaynar suda bekletilip suyu katılacak)

Dilerseniz bir miktar Süt katabilirsiniz.

Aşureyi süslemek için:

1 adet nar (ayıklanmış)

Yarım su bardağı toz Antep fıstığı

Yarım su bardağı

file Antep fıstığı

5 adet kuru incir (dilimlenmiş)

2 yemek kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı susam

Yarım su bardağı

Çiğ badem

Yarım su bardağı fındık

Pişirme Aşaması

Aşure yapımı için ilk önce bol suyla iyice ovalayarak yıkadığınız 250 gram aşurelik buğdayı derin ve geniş bir tencereye aktarın.

Üzerine 1 litre sıcak su ekleyin ve kapağını yarım kapatıp kısık ateşte yarım saat pişmeye bırakın.

Suyunu çeken buğdayın üzerine tekrar 1 litre su ekleyin ve 1 saat daha kısık ateşte buğdayı pişirmeye devam edin.

1 saat sonunda portakal kabuğu ile birlikte 1,5 litre sıcak su daha ekleyin ve ocağın altını kapatıp 3 saat oda sıcaklığında dinlenmeye bırakın.

3 saat oda sıcaklığında dinlenmiş olan karışıma 1 litre sıcak su ilave edin ocağın altını açın ve hemen ardından 2 adet soyulmuş küp doğranmış elmayı ve 1 Bardak kuru üzümü ekleyip güzelce karıştırın.

1 su bardağı haşlanmış nohut ve 1 su bardağı haşlanmış kuru fasulyeyi de karışıma ekleyin ve koyduğunuz malzemelerden sonra ara ara tahta kaşık ile karıştırmaya özen gösterin.

Yarım su bardağı çiğ badem, 2 yemek kaşığı kuş üzümü, 1'er avuç fındık, ceviz ve 10 adet doğranmış kuru kayısıyı tencereye art arda ekleyin ve karıştırın.

900 gram toz şekeri ve bir cezvede 10 adet karanfil ile kaynattığınız 1 su bardağı suyu da tencereye ekledikten sonra kısık ateşte sürekli olarak karıştırarak yarım saat kadar pişirin. Dilerseniz şeker miktarını damak zevkinize göre azaltabilirsiniz. Ocağın altını kapatıp, aşureyi yaklaşık 2 saat ılımaya bırakın. Tabii bu iki saat içinde aşurenizi ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin. Aşurenin kıvamı başta sulu olacaktır, bu konuda endişelenmeyin, zaman geçtikçe koyulaşacak ve tam kıvamında olacaktır. Çok koyulaşırsa su ekleyip tekrar karıştırabilirsiniz. Komşularınızla paylaşmayı unutmayın :) Afiyet olsun...