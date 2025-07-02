Aşurelik ürünler Tarım Kredi’de ucuzladı: Buğday, nohut, kuru üzüm, dut, kuru incir…

Temmuz ayına indirimlerle başlayan Tarım Kredi Market, hesaplı fiyatları ve kaliteli ürün çeşitleriyle tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Özellikle aşure hazırlıkları yapanlara yönelik sunduğu özel fırsatlarla dikkat çeken market, nohut, buğday, kuru fasulye gibi temel aşure malzemelerinde avantajlı fiyatlar sağlıyor.

Ayrıca kuru yemiş grubunda da önemli indirimler sunan Tarım Kredi, fındık, badem, kuru üzüm gibi ürünlerde cazip fiyatlarla alışveriş imkanı veriyor.

Bu kampanya ile aşure yapacaklar hem bütçelerini koruyor hem de kaliteli ürünlere kolayca ulaşabiliyor.

İşte Tarım Kredi 1-7 Temmuz indirim kataloğu: