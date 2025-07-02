Aşureye kabuğunu atın, lezzetini zirveye çıkarın...

Aşure, hem lezzetiyle hem de manevi değeriyle sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Ancak her aşure aynı tadı vermeyebilir.

Eğer siz de “daha lezzeti aşure" tarifi düşünüyorsanız, portakal kabuğu rendesi ile tanışmanın tam zamanı.

Aşurenin klasik tarifinde yer almayan bu minik dokunuş, tatlıya doğal bir aroma ve tazelik katar.

Portakal kabuğu rendesi, aşurenin içindeki kuru meyvelerle mükemmel uyum sağlar; hem kokusuyla iştah açar hem de ağızda ferah bir tat bırakır.

1 tencere aşure için 1 adet portakalın kabuğu yeterlidir.

Kabuklar rendelenirken sadece turuncu kısmı alınmalı, beyaz kısımlar aşurede acı bir tat bırakabilir.

Aşureye ekleme zamanı: Kaynama işleminin ortasında ya da son 10 dakikada eklemek idealdir.